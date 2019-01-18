İcradan satılık tavuk ve yumurta!

Kocaeli’nin bir köyünde üretim tesisindeki tavuklar, yumurtalar ve tavuk yemleri icradan satışa çıkarıldı. 20 bin tavuk, 40 bin yumurta ve 40 ton tavuk yemi için 227 bin 448 lira talep ediliyor.

Son aylarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle icra dairelerinde arsalar, arabalar, deniz ve hava araçları, daireler, fabrikalar satılıyor. Ancak bu defa maddi sorunlar nedeniyle satışa çıkarılar çok farklı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Akçat Köyü'nde yer alan bir yumurta üretim tesisine haciz geldi.

TAVUK, YUMURTA VE YEM SATIŞTA

Tesiste yer alan yumurtalar, tavuklar ve tavuk yemleri haczedildi. Karamürsel İcra Dairesi haczedilen tavuk ve yumurtaları satışa çıkardı. Müdürlük 30 Ocak'ta 20 bin tavuk, 40 bin büyük boy yumurta ve yaklaşık 40 ton tavuk yemini satışa çıkaracak. Saat 11.00'de gerçekleştirilecek ihalede tavuklar için 160 bin, yumurtalar için 14 bin, 39 ton 750 kilogram tavuk yemi için ise 52 bin 428 lira talep ediliyor.