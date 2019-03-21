İkinci Kartal faciası kapıda! Bu kez Samsun’da…

Samsun'un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 kat ve 32 daireli Doğuş Apartmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında riskli bina kapsamına alındı. Alınan kararın ardından da binanın boşaltılması istendi. Kararın üzerinden binada bulunan 32 kat malikinden 21'i binayı boşalttı. 11 kat maliki ise binayı boşaltmayarak yaşamaya devam etti, ayrıca alınan karara karşı dava açtı.

Risk kararının ardından binayı terk ettiklerini ama bazılarının binayı terk etmediğini ifade eden bina sakini Mustafa Ekşi, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a istinaden binanın riskli yapı olduğu doğrultusunda müracaatta bulunduk. Bakanlık tarafından gönderilen bilirkişi heyeti tarafından binanın ağır hasarlı ve riski olduğu tespit edildi. Bununla beraber bize gönderilen tebligatta, ‘30 gün içerisinde dairelerin boşaltılması' söylendi. Bu karara sonrası binada 32 daire olmasına rağmen, 11 kat maliki dairesini boşaltmadı. 21 kat maliki dairesini boşalttı. Boşaltmayanlar, binanın riskli yapı olmadığını belirterek itirazda bulundu. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, binaya bilirkişi atadı. Bilirkişi raporu sonucunda 52 adet kolonun güçlendirilmesi dahi yapılsa binanın riskinin ortadan kalkmayacağını ifade etti. Binada kalanların da itirazını reddetti” diye konuştu.



JENERATÖR BAĞLATILDI

Samsun Valiliği, riskli yapı raporu bulunan bina hakkında geçtiğimiz günlerde harekete geçmiş ve binanın elektrik, suyu ve doğalgazı ekipler tarafından kesilmişti. Binada kalanlar ise binaya jeneratör bağlattı. Jeneratörün bağlatılmasını görenler ‘Bu kadarına da pes’ yorumunu yaparken, çevre binalarda oturan insanlar jeneratörün sarsıntısından binanın yıkılabileceğini ileri sürdü.

MAĞDUR OLURUZ

11 ailenin yaşadığı binanın süreci hakkında açıklama yapan bina yöneticisi Selime Kazanç, “Biz yargı sürecindeyiz. İki müteahhit anlaşamadığı için davalık olduk. Yargı süreci devam ediyor. Su ve elektriklerimiz kesildi. Biz yargı süreci tamamlandığı zaman zaten çıkacağız. Bu kış ayında mağdur edilmek isteniyoruz. Yetkiliklerden yardım bekliyoruz” dedi.