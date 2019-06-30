MHP’li Avcı’dan işçi kıyımına tepki!

“DAĞ FARE DOĞURDU”

Avcı, soruna ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:

“Maalesef dağ fare doğurdu. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme yetkisini alan zihniyet, ‘Borcumuz çok, hizmet yapamayız' bahanesine sığınarak önce büyük hayal kırıklığı yaşattı. Önceki dönemde inşasına başlanan yollar, kavşaklar, köprüler, tüm yatırımlar yarım bırakıldı, Adana sivrisinek istilasına terk edildi. Şimdi de işçi kıyımına başlandı.”

“EMEK, ALIN TERİ, SEVGİ, BARIŞ EDEBİYATI”…

Başkan Avcı “Emek ve alın teri edebiyatıyla, sevgi, barış, kardeşlik sloganlarıyla işbaşına gelen Sayın Zeydan Karalar'ın akılda kalacak en önemli ilk icraatı ne acıdır ki işçi kıyımı olmuştur. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil hiçbir kurumda çalışmadan maaş alanları tasvip etmedik, edemeyiz. Bu durumda olan kim varsa temizlensin ama emeğiyle ekmeğini kazanan insanların sokağa atılmasına rızamız yoktur.” ifadesini kullandı.

“İŞÇİLER İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİR”

Avcı “CHP'li Sayın Zeydan Karalar, ‘Alın teri ve emek en kutsal değerdir. Mutlaka hak ettiği karşılığı bulması gerekir' söyleminden, alın terini ve emeği yok sayan bir noktaya gelmemelidir.

‘Hiçbir kardeşimizi işten atmayacağım' diyen Zeydan Karalar'ın binlerce çocuğu, evine ekmek bekleyen anneleri açlığa, sefalete mahkûm etmemelidir. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dilinden ‘Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız. Herkesin işi herkesin aşı olacak' diyen CHP, Adana'da işçilerin ekmeğine göz dikmemelidir. Yapılan büyük yanlıştan dönülmeli, işçiler işlerine iade edilmelidir.” çağrısı yaptı.

HUKUK KOMİSYONU KURULDU

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı “Partili-partisiz demeden, siyasi tercihine, dünya görüşüne bakmadan mağdur işçilerin sonuna kadar yanlarındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz Adana'nın huzuru, birliği, beraberliği olacaktır. Adana; işçi çıkartarak, çocukların ellerinden ekmekleri alınarak değil ancak üreterek, vatandaşa hizmet götürerek kalkınır, istikrara kavuşur.” şeklinde konuştu.

Avcı, diğer taraftan, çıkarılan işçilerin haklarını hukuki zeminde savunmak için hukuk komisyonu oluşturduklarını da bildirdi.