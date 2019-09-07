İmamoğlu: Bahane üretmesinler araçların hepsi ihtiyaç fazlası

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bak aksamalar yaşandı diyecekler. Hayır, bu araçların hepsi ihtiyaç fazlası.Ben polemiği meslek edinen biri değilim Buraya toplanması kamu zararı falan de değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak.”

KREŞ ÇALIŞMALARI

“Açıkladığımız şeyler vardı. Yol haritamızın ana felsefesi. En güncel konu fakirlik ne yazık ki. Biz sosyal politikalarımızı, açlık sınırı altında geliri olan ailelerimize yardım ulaştıran bir dönemi başlatacağız. Kreş imalatlarımız başlıyor. Bu israfla hayatın önceliklerine, kadına, çocuğa, yoksulluğa dönük işlere ayıracağız. Kaynaklarımızı iyi kullanma konusunda çok titiz davranacağız.”

“YANLIŞ İŞLER YAPILMIŞ”

“Bazı işler yapılmış ama yanlış yapılmış. Bazı yapıların yerine doğru işler yapılsaydı çok farklı eserler ortaya çıkardı. İstanbul’un kaynakları doğru yönetilmesi Türkiye’nin işini kolaylaştırır. Kıyafetle ilgili ihalemizde aynı sayıda değil bakın, bir yıl sonra daha yüksek sayıda ürün almamıza rağmen 10 yerine 5 lira ödedik.

“TOPLUMA TASARRUFU GÖSTERECEĞİZ”

“Topluma ne kadar tasarruf ettik, hangi işleri önceledik bunları göstereceğiz. Dolayısıyla 31.12 bu bahsettiğiniz süreçlere yönelik olarak somut açıklamalar yaparak, gerekirse ince detayları açıklayarak toplumu aydınlatacağız. İhale sürecinde bir devrim yaratacağız.”

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ

“(Belediyeden çıkarılan işçilerle ilgili ) Kampanya 7 ay sürünce bir sözün ne zaman söylendiği dile getirildiğinde insanlar risk alıyor. Ben Aralı kayında bu sözü verdim. İşini yapıyorsa, bankamatik çalışanıysa ellemeyeceğim dedim. Ben 18 gün oradaydım bir kişiyi bile işe aldırmadım. İhtiyacım olan insanlar olmasına rağmen kimseyi işe almadım, arkadaşlarım bana gönüllü destek evrdiler. Kısa süre içinde bu kadar insan neden işe alınır? Biz kim olduğuna bakamayız. Biz diyoruz ki bir bilgi bankamız olacak, bir kariyer nasıl yönetilir, toplumda iş iskan nasıl tespit edilir bunun çalışmasını yapıyoruz. ‘Gene başvurunuzu yapın değerlendireceğiz’ dedim”

“BANA VİCDANI ÖĞRETMEYE KALKMASINLAR”

“Bir düzelme dönemi olacak. Bizim İstanbul’da yapacağız her hamla Türkiye için örnek olmak zorunda. İstanbul lokomotif bir şehirdir. Tabii ki siyasiler bunları malzeme olarak kullanacak. Ben onların bir çoğunu tanıyorum, nasıl acımasız olduklarını, geçmişlerini, kimin nasıl vicdansız davrandığını, nasıl tek bir yöne hizmet ettiklerini biliyorum. Bana vicdanı ve aklı öğretmeye kalkmasınlar”