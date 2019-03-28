İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Elinizi tutan mı var? Şimdi yapsanıza

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugünkü seçim turuna Güngören’de başladı. İmamoğlu, ilçenin sokak ve caddelerinde seçim otobüsüyle tur atıp vatandaşları selamladı.İmamoğlu, seçim turunun ardından Güngören Köyiçi Meydanı’nda halkla buluştu.

“CUMHURBAŞKANI ASLINDA HALKIN KARARINI TEHDİT EDİYOR”

Vatandaşlarla buluşan İmamoğlu’na CHP Güngören Belediye başkan adayı İsmet Yaşar da eşlik etti.Vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, “Ben size hep söz verdim. Güzel cümlelerle, güler yüzle size konuşacağım dedim. Bundan hiç vazgeçmeyeceğim. Ama bazı kötü sözleri sizinle paylaşmak zorundayım. Kötü sözlerin içindeki bazı kelimeleri yok sayarak konuşacağım. Çünkü dedim ya ben, annemden çocukken öğüt aldığım o terbiyeden vazgeçmeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, özellikle bazı sözler söylüyormuş. Neymiş? ‘Yapamazlar, yaptırmayacağız’ gibi bir takım şeyler söylüyor. Kısacası bizleri tehdit ediyor. Ama aslında halkın kararını tehdit ediyor. Bu hiç hoş değil. Birkaç hatırlatma yapacağım kendilerine. ‘Millet ne derse, o olur’ diyen kendileriydi değil miydi? Her şeye rağmen, büyük mücadeleye rağmen seçildiği 1994 yılında Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti iktidarı vardı. Bu iktidar, tek bir cümleyle kendisini tehdit etti mi? Hayır. Ben, kendisini cümlelerini sarf ederken dikkatli olmaya davet ediyorum. Ben şunu anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 2 gün kala böyle konuşuyorsa sizin kararınızı anladı. Bizim Pazartesi günkü İstanbul buluşmamızı bu dille alkışlıyor. Ben öyle anlıyorum.” diye konuştu.

“DEVLET ADAMLIĞI GÖREVİNİZİ YAPIN”

“Herkesi devlet adamlığı görevine davet ediyorum” diyen İmamoğlu, ”Sayın Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor. Bakanı başka türlü tehdit ediyor. Tehditlerinin içerisine bizi de katıyor. Neymiş efendim, meclis listelerinde birileri varmış. Seçilirse gerekeni yaparız. Yahu niye seçilirlerse, şimdi yapsana. Elini tutan mı var? Görüyorum ki çok heyecanlı bir arkadaş. Ne diyeceğini bazen bilmiyor. Üzülüyorum. En çok da o konuşma tarzından çocukları ürkütür diye üzülüyorum. Yoksa bizim hiç umurumuzda değil. Baharda açacak bir çiçeği, bu konuşmalar engeller mi? Ya çiçek açıyor ya, çiçek açıyor kardeşim. 1 Nisan’da, çok güzel çiçekler açacak İstanbul’da ve bütün Türkiye’de. Ben, her şeye rağmen, devlet adamlığını hatırlatıyorum. Devlet adamlığı görevinizi yapın. Pazar günü seçim var. Seçim için gerekli tedbirleri alın. Gerekli süreçleri denetleyin. Herkes sandık başına gidecek. İstanbul’u sokak sokak geziyoruz. Sağ olsunlar, bize emniyet mensupları eşlik ediyor. Ayaklarına taş değmesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Görevlerinizi yapın, önlemlerinizi alın. İnsanlar, huzur içerisinde bir seçim süreci yaşasınlar. Pazartesi günü, inşallah beni arayıp nasılsa tebrik edeceksiniz. Görevinizi yapın, bunu istiyoruz.” şeklinde konuştu.