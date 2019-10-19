İmamoğlu’ndan İzmit’te deprem mesajı: Milli meseleler siyasete karıştırılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e de tebrik ziyaretinde bulundu. Melen Barajı incelemesinin ardından İzmit'e gelen İmamoğlu, binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

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İZMİT’TE YOĞUN İLGİ

Yoğun ilgi nedeniyle yaşanan izdihamdan dolayı aracından zorlukla inen İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileri altında belediye binası önünde hazırlanan platforma ulaştı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan coşkulu kalabalık, “Ekrem Başkan” tezahüratıyla İBB Başkanı'na olan sevgilerini dile getirdi. Halk buluşmasında ilk konuşmayı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, ikinci konuşmayı da Bolu Belediye Başkanı Özcan yaptı.

“DEPREM MİLLİ MESELEDİR”

Hürriyet ve Özcan'ın ardından mikrofonu alan İmamoğlu, İzmit'in 20 yıl önce büyük bir depremle sınav verdiğini belirterek, “Ben de bu şehre geldim. Bir insan olarak bir parçası olmaya, insanlara geçmiş olsun dilemeye, baş sağlığı dilemeye geldim. Belediye başkanlarımız büyük mücadele verdi. O dönemin insanları mücadele verdi ama 20 yıl geçti. Başta benim şehrim İstanbul olmak üzere, ne yazık ki depremi hala bir tehdit olarak, büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Bu kadar deprem tehlikesinin içinde, başta İstanbul olmak üzere, tedbirlerimizi almalıyız. Bu konuda İstanbul, hemen yanında olan Kocaeli kenti ile İzmit Belediye'mizle göreceksiniz çok eş güdümlü işler yapacağız. Depremde attığımız her adımı, her deneyimi bu şehrimizle de paylaşacağız. Çünkü bu iş, milli bir meseledir. Bu sorunu hep birlikte çözmeliyiz. Bakın birileri, bazı meselelere siyasi gözle bakabilir. Biz ise bu meseleleri, siyasi meselelerden ayırarak bakacağız” dedi.

“MİLLİ MESELELER SİYASETE KARIŞTIRILMAZ”

Ülke savunmasının da deprem gibi milli mesele olduğunu belirten İmamoğlu, “Milli meseleler siyasete karıştırılmaz. ‘Hadi gelin benim partime, benim partimde bu iş çözelim' denmez. Bu olmaz. Partiler araçtır. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin has bir evladıyım. O partide siyasete başladım. Her zaman da CHP geçmişine layık görevler yapmak istiyorum. Esas olan amaç, milletine hizmettir, devletine hizmettir. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Bunu yapmalıyız. Yani bir parti ya da bir parti liderine kendini adamak yanlıştır, hatadır, gaflettir. Biz, bunu yapmayacağız. Biz, demokrasiye, Cumhuriyet'e sahip çıkacağız” diye konuştu.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM”

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'ncü yılına çok az bir zaman kaldığını ifade eden İmamoğlu, “29 Ekim'e çok az bir zaman dilimi kaldı. Bu memleket, özgürlüğüne kolay kavuşmadı. Hepinizin geçmişinde, kendini bu ülkeye adamış gazilerin olduğunu biliyorum, şehitlerin olduğunu biliyorum, Allah rahmet etsin. Her birimiz şehitlerimize layık olmak mecburiyetindeyiz. Bu güzel memleketin Cumhuriyet'e kavuşmasını, demokrasiye kavuşmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e minnet burçluyuz. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Umut ediyorum İstanbul'da, İzmit'te ve Türkiye'nin her yerinde güzel başarılara imza atarız. İmza atarız ki; çocuklarımızın geleceği garanti altında olsun. İstanbul'a baktığınızda, size, ‘Ya bu kardeşimizi, bu arkadaşımızı tanımıştık. Bizi de mahcup etmiyor' dedirtmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Hürriyet, konuşmasını bitiren İmamoğlu'na, sırtında adı ve soyadı yazılı olan 41 numaralı Kocelispor forması hediye etti. Bu sırada yüzlerce ay-yıldızlı balon da gökyüzüne salındı. İmamoğlu, konuşmasının ardından, yine vatandaşların yoğun ilgisi altında Hürriyet'in makam odasına çıkarak, genç Başkan'ı seçim galibiyetinden dolayı tebrik etti. İmamoğlu, İzmit'ten, geldiği gibi vatandaşların yoğun ilgisi altında ayrıldı.