İmamoğlu’ndan miting gibi açılış

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'deki Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katıldı. Miting havasında geçen törende konuşan İmamoğlu "Herkese eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum" dedi.

İstanbul Şişli’de yapımı tamamlanan Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ev sahipliğindeki törene; CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu “0-4 yaş arası yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğumuzun olduğunu unutmayalım. Bu çocukların ne kadarı okul öncesi eğitim alıyor? 180 bin civarında. Yani aslında 1 milyon çocuğumuzu biz hayata hazırlayamıyoruz. Sebebi tabii ki ekonomik imkânsızlıklar. 1 milyona yakın çocuğun 700, 800 bini gerçekten dar gelirli. Böyle bir kente hazırlanan çocuk dünyasının inanın gelecekte bu topluma vereceği zararı ya da yetiştirdik diye düşündüğümüz o küçücük evlatlarımızın gelecekte ne olduğunu bilmemek kadar kötü bir durum olamaz. Onun için biz aydınlık gelecek ya da geleceğe dönük hedef koyarken aslında en önemli unsurun bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız olduğunu unutmamalıyız” dedi.

“Çok büyük projeleri konuşa konuşa küçük diye görülen ama toplumun ana sorunlarını unuttuğumuz bir İstanbul’dayız.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu küçük diye görülen ama hayatı derinden etkileyen insanların huzurunu, mutluluğunu derinden etkileyen unsurlar özel ilgi alanlarımız olacak. Birileri başka şeyleri düşünebilir ama biz bu kentin en fazla 1 milyon 170 bin çocuğunu düşüneceğiz. Biz kentin yaşayanlarına ve kentin geçmişten bu güne hizmet verenlerine vefayı göstermeyi sorumluluk edineceğiz. Herkese bu anlamda eşit mesafede olacağız. Partizanlığın olmadığı tam aksine hizmetin konuşulduğu kibirden uzak durulan, alçak gönüllü sevgiyle yaklaşan, 2019’da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum.”

İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU: HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşmasında “Sosyal demokrat belediyecilik diyoruz. İnsanca ve hakça yaşam diyoruz. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşile baktığında Doları değil doğayı gören binaya baktığında rantı değil çocuklarımızın, kadınlarımızın geleceği için mücadele eden ve birbirimizin gözüne baktığımızda kardeşliği gören bir anlayış için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

HAYRİ İNÖNÜ: ADAY GÖSTERİLİRSEM ÇALIŞMALARIMI DEVAM ETTİRECEĞİM

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB adaylığı için “Bence de doğru bir tercih.” yorumunda bulundu.

Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden aday adayı olduğunu hatırlatan İnönü “Ben işime devam ediyorum. Özellikle aday olmam ile ilgili ilave bir çalışmam yok. Bu bir takdir meselesidir. Ben partimin aday adayıyım. Aday gösterilirsem ona göre çalışmalarımı devam ettireceğim. Ben daha ziyade gösterişi olmayan, sosyal içeriği fazla olan yatırımlara yöneliyorum. Bu güne kadar da öyle yaptım. Her mahalleye, kreş bilim evi… Sayılarını arttırmamız lazım” dedi

Konuşmaların ardından kreşin açılışı yapıldı.