İmamoğlu’ndan ‘sahilde mangal yasağı’ sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye ziyaretlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 5 ilçe belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, bugün de Avcılar Belediyesi'ndeydi. İmamoğlu, belediye binasına gelmeden önce, kısa bir süre önce abisi vefat eden CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas'ı ziyaret ederek taziyede bulundu.

“ÇOK YAŞA İMAMOĞLU!”

Başkan İmamoğlu'nun Avcılar Belediyesi'ni ziyaret edeceğini duyan vatandaşlar, belediye binası önünde erken saatlerde toplanmaya başladı. Binaya gelişinde, “Yaşa İmamoğlu, çok yaşa İmamoğlu” tezahürati ile karşılanan İmamoğlu, Başkan Hançerli'nin sunumu öncesi, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. “İlçe belediye ziyaretlerinde sıkı bir iletişim ve koordinasyon oluşturma sürecinin temelini atmış oluyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu anlamda bütün ilçelerimizi gezeceğiz. Ve daha sonra özellikle bölgesel masalarımız hayata geçmiş olacak. Örneğin, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü bir bölge masamız. Bu çalışmalarımız yine orada büyük şehir bürokratlarımız tarafından da takip ediliyor olacak” ifadelerini kullandı.

“MÜLKİYET SORUNU OLAN MAHALLELERİ BİLİYORUZ”

Avcılar ilçesini yakından tanıdığını ve Hançerli'nin yakın yol arkadaşı olduğınu anlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avcılar'ın hem sorunlarına eğileceğiz hem de iş birliği yapma konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte çalışacağız. Avcılar'ın depreme dönük hamleleri güçlü olmalı, bunun farkındayız. Kentsel dönüşüm ve özellikle mülkiyet sorunu yaşanan mahalleleri var, bunları da biliyoruz. Hem bizim işbirliğimiz hem bizim dışımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da sürece katılmasına dönük en üst seviyede ilişkiyi kuracağımız ilçelerin başında Avcılar geliyor.”

“İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNE İLGİM VAR”

İBB'nin geçmiş yönetimi ile Avcılar'ın şimdiye kadar eşgüdümlü olarak çalışmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Bugüne kadar eş güdümlü çalışılmadığı için yaşanan birçok sorunu tamir etmemiz gerekiyor. 1989 yılından beri bildiğim, üniversiteyi okuduğum bir ilçe Avcılar. Burayla, böyle bir bağım var. 5 yıl burada hem eğitim aldım hem yakından tanıdım. Bu ilgimizi ve sevgimizi Avcılar'ın sorunlarını çözmek için kullanacağız. Bu ilgi ve sevgimiz sadece Avcılar'a değil, İstanbul'un tüm 39 ilçesine olduğunun altını çizerim” diye konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra, basına kapalı olarak gerçekleştiren yaklaşık iki saatlik sunama geçildi. İmamoğlu'na Avcılar Belediyesi ziyaretinde, İBB genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da eşlik etti.

“BATHONEA ANTİK KENT PROJESİ HAKKINDA BRİFİNG ALDI”

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar'daki projeleri yerinde incelemek için saha gezisine çıktı. İki başkan, Avcılar Belediyesi Başkanlığı İstanbul Tarih Öncesi Araştırma Merkezi'nde, Bathonea Antik Kent Projesi hakkında kazı başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngün'den brifing aldılar. İmamoğlu, yürütülen kazı çalışmalarından ve bulunan arkeolojik eserlerden çok etkilendiğini belirterek, “Küçükçekmece Gölü'ndeki antik kenti mutlaka gezeceğim” dedi. Aydıngün'ün “Müthiş tüneller var” demesi üzerine İmamoğlu, “Biz şimdi oraya Kanalİstanbul yapacağız. Suyla doldurup. Ne işimiz var kanalla manalla” diyerek herkesi güldürdü.

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SAHİLDE MANGAL YASAĞI

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, “Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü´nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor” karşılığını verdi.

“KANALİSTANBUL İLE İLGİLİ OLUMLU BİR FİKRİM YOK”

İmamoğlu ve Hançerli daha sonra Avcılar sahiline geçerek inceleme gezilerini sürdürdü. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanalİstanbul ile ilgili düşüncelerini şu şöyle ifade etti:

“Ben Küçükçekmece Gölü'nün ve İstanbul'un birçok kimlikli alanının, tarihi süreçte kendini bulmuş coğrafyasının, mümkün olduğu kadar bozulmamasından yana bir kişiyim. Bu bakımdan daha önce de söyledim. Benim Kanal İstanbul'la ilgili fikrim net. Olumlu bir fikrim yok. Bunu biz bütün İstanbul'la da paylaşmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla ben oradaki tarihi kalıntıyı önemsiyorum. Yerinde de göreceğim. Bütün Türkiye'nin, Dünyanın görmesini isteriz. Bu coğrafyalara baktığınızda Allah'ın lütfu, dünya güzeli. Böyle güzelliği geleceğe nasıl taşırız endişesiyle hareket edersek İstanbul'a layık yöneticiler oluruz. Baktığımız pencere bu. Bu ön fikirle, hocamızla da gezince görüşlerimizi paylaşırız.”