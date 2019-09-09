İnşaat sesleri arasında duruşmaya giriyorlar

Bursa Bölge Adliye Mahkeme binasının, temeli 6 Mayıs 2016'da atıldı ve 2 Eylül'de hizmete açıldı. Ancak iddialara göre, adli yıla yetiştirilmek için yapılan binanın inşaat işleri bitmedi. Adliye içerisinde inşaat sesleri arasında duruşmaya giren avukat ve vatandaşlar, mağdur oldu.

SARIBAL: AMAÇ HİZMET DEĞİL RANT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yeni hizmete giren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin tam olarak tamamlanmadan hizmete girdiğini belirterek, “Binada asansörler çalışmıyor, elektrik, telefon bağlantıları yok. Avukatlar bile saatlerce duruşma salonu arıyor. Amaç hizmet değil de rant olunca sonuç da bu oluyor” dedi.

“17 KATLI BİNADA ASANSÖRLER DE ÇALIŞMIYOR”

Adliye binasının içinde ve dışında inşaatın sürdüğünü kaydeden Sarıbal, “Elektrik ve telefon bağlantıları kurulmamış. 17 katlı binada asansörlerin kontrolleri bitmediği için teslim edilmemiş. Avukatlar bile duruşma salonlarını 1 saatte zor buluyor. Bir de vatandaşların halini düşünün. Duruşmalar inşaat gürültüleri arasında sürüyor. Hem vatandaş hem personel hem de avukatlar oldukça mağdur durumda” şeklinde konuştu.