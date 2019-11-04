Son dakika: Ispanak zehirlenmeleriyle ilgili iki iddia!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul genelinde “ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler” sebebiyle 44 kişinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, bunlardan 25’inin taburcu edildiğini 19’unun da tedavisine devam edildiğini duyurdu.

Açıklamada “Süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İKİ İHTİMAL!

İstanbul merkezli ıspanak paniği ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak olayla ilgili ortaya atılan belli başlı iddialar şunlar;

ISPANAK TARLALARINA ATILAN İLAÇLAR: Tarlalarda üretilen ıspanaklara sıkılan böcek öldürücü ilaçların, gıdayı tüketenlerde organofosfat zehirlenmeye neden olduğu iddia ediliyor.

ISPANAK DEĞİL ISPANAĞA BENZER BİTKİ: Aşırı tüketildiğinde baş ağrısı ve mide bulantısına neden olan, Adamotu olarak bilinen Mandragora autumnalis isimli ıspanağa benzeyen bitkinin ıspanaklara karışması.