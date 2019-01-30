İstanbul Emniyeti ‘Engin Gönülleri’ unutmadı

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen programa 96 çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık 250 misafirin bulunduğu yemekli programda, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eşi Müberra Çalışkan'la birlikte misafirlerini ağırladı. Yarıyıl döneminde engelli çocuklara 1 günde olsa farklı bir anı yaşatmayı amaçlayan İstanbul Emniyeti'nin programında yemek sonrasında, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Ardından ilizyon gösterileriyle eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

HERŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Programda konuşan Mustafa Çalışkan, engelli çocuklar için “Engin gönüllü” ifadesinin kullanılmasının daha güzel olacağını belirterek, “Açık kaynak istatistik verilerine göre İstanbul hemen hemen bütün suç türlerinde Londra, Berlin, New York gibi şehirlerden daha güvenli. Her şey çocuklarımız, yavrularımız, kısacası geleceğimiz için. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizlerin de vazifesidir” dedi.