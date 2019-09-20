İstanbul’da bir yıldır duran metro çalışmaları yeniden başlıyor

İstanbul'da 1.5 yıla yakın süredir çalışmaların durduğu metro projelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden start verildi. Duran projelerden biri olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'ndaki yapım çalışmaları İmamoğlu'nun katıldığı tören ile yeniden başlatıldı. Törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'da şu anda yaklaşık olarak 154 kilometre aktif metro hattı bulunduğunu bunu 79 kilometresinin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray hattı olduğunu söyledi. 16 milyonluk bir kentte 154 kilometrenin düşük bir rakam olduğunu belirten İmamoğlu, “Çok daha yukarılarda olmalıydı. Raylı sistemin İstanbul'daki toplu taşımadaki oranı yüzde 18 dolayında. İşin çok daha başındayız” dedi.

8 PROJE 1 YILDIR DURUYOR

İstanbul'da 81 kilometresi Ulaştırma Bakanlığı'na ait olmak üzere toplam 222 kilometrelik metro çalışmasının devam ettiğini bildiren İmamoğlu “İBB tarafından 141 kilometrelik metro çalışmaları sürmektedir. Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz Göztepe-Ümraniye hattı gibi 8 proje, yaklaşık 1 yıldır ya da daha uzun süredir çalışmaları durmuş projelerdir. Bunun birçok nedeni var. Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansal anlamdaki sorunun büyük bir kısmını aşmış bulunmaktayız. Yaklaşık 1 yıldan fazladır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz. Bu hattın, 2022 yılında bitirilmesini ön görüyoruz” diye konuştu.

DURAN METRO HATLARI HIZLANACAK

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu yarım bırakılan hatların yarattığı tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışma yapıldığını söyledi.Duran metro hatlarının devam etmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu “Duran metro hatları ile ilgili burada atılan adımlardan somut bir tanesi. Diğerleri ile ilgili de sıkı görüşmelerimiz devam ediyor. Tek yönlü kurum ve yüklenici firma ile çözülecek işler değil. Şu anda bahsettiğimiz işlerin iş yükü, oldukça yüksek meblağlara sahip. Bunun mutlaka proje bazlı borçlanmaya ihtiyacı var. Bu anlamda biz hem finans kuruluşlarıyla hem yüklenici kurumlarla bir araya gelip konuşuyoruz. Bugün ulaştığımız netice, onlardan bir tanesi. Devamı da gelecek. Hedefimiz aslında duran hatların tamamında, çok merak edilen Kabataş – Mahmutbey Metro Hattı'nın 2020'nin Ocak-Şubat'ına yetişmesi gibi projelerde somut bitişi ile ilgili takvimleme yapmaktır. Duran hatlarla ilgili hedefimiz de 2022-2023 bandında, tümünün bitirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır” dedi.

SON 2-3 YILIN TASARIM BOZUKLUĞU

İmamoğlu metro hatlarının bir yıldır durmasının nedenini de şöyle açıkladı:

“Bence düzensiz başlama süreci. Proje yapılır, fizibilitesi yapılır, elbette ihaleye çıkarılır; ama bu ihale süreciyle beraber finans düzeni de organize edilir. Varsa bir borçlanma veya kaynak ayrılmışsa, o kaynak aktarılır. Ama burada o tasarım yapılmadığı için 2017'de başlanan birçok proje, 2017 ve 2018'in sonunda durduruldu. Biraz hareketlendirilme çabası oldu 1-2 ay ama sonra tekrar durduruldu. Tamamen son 2-3 yılın tasarım bozukluğu ile ilgili böyle bir sonucu var, ne yazık ki. Aslında bu son 2-3 yıla sıkıştırılan işler daha geçmişte planlanıp, bu işler öncelenmeliydi. Bu, bir şehrin, bir ülkenin bazen ulaşıma, yatırım önceliğine, finansal düzenlemeye bağlı politikalarıyla ilgili bir durum. Bizim için metro öncelik.”

BORÇLA MÜTEAHHİTLERİN ALACAKLARI ÖDENDİ

İBB Meclisi'nden verilen yetki ile aldığı borcu ile metroların müteahhitlerine ödeme yapmak için kullandıklarını ifade eden İmamoğlu “Mevcut borçlanmanın ve inşallah olması gereken ilave borçlanmanın, ki bu İBB'nin bugünkü tüm tasarruf tedbirlerine ve açıkçası bütçeyi daraltma ve gerçek işlere yönlenme tedbirlerimize rağmen yeterli bir bütçe değil. Borçlanma sayılarını oluştururken, öncelikle bu projelere nasıl katkı sunarız diye de bakıyoruz. Ama sadece o borçlanma değil, onun dışında da proje bazlı borçlanma kabiliyeti olan hatlarda ulusal ya da uluslararası düzeyde finans kuruluşlarıyla uzun vadeli proje bazlı borçlanma ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

HİZMETİN İKTİDARI MUHALEFETİ OLMAZ

Yatırımcılara işbirliği için cesur davranmaları çağrısıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu “Hizmetin iktidarı, muhalefeti yok. Biz, yarın, CHP projeleri demeyi asla düşünmüyoruz yaptığımız işlerde. Biz, bir dönemi yönetiyor olabiliriz İstanbul’da. Ben, bu şehrin belediye başkanıyım; ama bu projeler milli projelerdir. Bu şehrin projesidir. Sahibi 16 milyon insandır. Dolayısıyla biz, hiçbir masada partiyi ya da şahsımızı temsil etmiyoruz. 16 milyon insanı temsil ediyoruz ve ediyor olacağız. Bu bakımdan çok net ifade edeyim; her masada olacağız. Her masada İstanbul adına en doğru tanımları yaparak, şehir için buraya katkı sunacak, doğru adımları atmak için de elimizden gelen çabayı tüm iyi niyetimizle göstereceğiz. Son dönemde atılan olumlu adımlar bu anlamda değerli. Hem İstanbul kanadında olsun hem Ankara kanadında olsun atılan adımlar değerli. Umarım bu sadece bir masa kurmakla kalmaz, günün sonunda uzlaşmayla ve bu işin sözleşmeye ve faaliyete döküldüğü bir neticeye kavuşur” diye konuştu.

TUZLA'DAKİ YANGIN

Tuzladaki yangın sonrası ortaya atılan kimyasal yağış iddialarına ilişkin soru üzerine de “Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı, böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak. Ne yazık ki şu anda kahraman bir itfaiye erimiz ameliyat oldu. İyi gidiyor. Neticede ciddi bir yaralanma geçirdi. Şu an tek negatif etkisi bu. Bir de orada bir mal kaybı var. Oradaki sanayi kuruluşuna da geçmiş olsun, diyoruz. Ama atmosferi etkileyecek zehirli bir atık şeklinde yağmurla tekrar yeryüzüne inecek şekilde bir tanım ya da tehdit bize ulaşmadı” yanıtını verdi.