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İstanbul’da eş zamanlı operasyon!

İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

22:28 -
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İstanbul’da eş zamanlı operasyon!

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12’nci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi’nde yapılan denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler eşliğinde şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri, üzerlerini arayarak kimlik sorgulamasından geçirdi.

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Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında da hassas burunlu polis kopeği “İra” eşliğinde durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli bulunarak üzerleri aranan kişiler kimlik kontrolünden geçirdi.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:29 19.07.2019
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