İstanbul güne yangın felaketiyle başladı: Dört işçi öldü

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metre karelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeler üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan 20 işçi çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan 20 işçiyi merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 4 itfaiye erine de olay yerindeki ambulanslarda oksijen verilerek müdahalede bulunuldu.

SOĞUTMA ÇALIŞMASINDA 4 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ORTAY ÇIKTI

Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 4 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edilirken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söylenildi. Açıklamanın tam halinde ise ” Bugün saat 03.15’te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıkmıştır.

Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahısta ambulans ile hastanelere sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastanelere sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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