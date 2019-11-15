İstanbul’da haremlik-selamlık uygulanması

Türkiye’deki imam hatip ortaokullarında din eğitimi alan 713 bin 561 öğrencinin 241 bin 137'si yani her 3 öğrenciden biri İstanbul'daki 279 imam hatip ortaokulunda okuyor. Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu ise yasaya aykırı ilginç bir hareket başlattı.

HAREMLİK-SELAMLIK

Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre zorunlu olması gereken karma eğitim bu okulda uygulanmıyor. İstiklal Marşı töreninde dahi kız ve erkek öğrenciler okul bahçesinde haremlik-selamlık sıralanıyorlar.

Sınıflarda ve laboratuvarlarda da ayrılıyorlar. Okul yönetimi sosyal medya paylaşımlarıyla da karma eğitim yapılmadığı iddialarını doğruluyor. “5-A sınıfı cuma namazına gitmek için hazır bekliyor” diye, perşembe günü bir fotoğraf paylaşıldı.

Sınıfta yalnızca erkek öğrenciler var. Takkeleri takılı olarak, ders işlerken görülüyorlar. İdare takkeleri getirdiğini ileri sürdüğü veliye de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Öğrenciler, geçen cuma günü Miraç Kandili'nde götürüldükleri Hasanpaşa Camisi'nde ise cami içerisinde takkesiz olarak ders alıyor.

Okulda ve dersliklerde ayırılan öğrenciler, 29 Ekim Cumuriyet Bayramı törenine bir komutan katılınca birlikte gösteri yapıyor.

İbrahim Şanlıer

SEVAP PUANI

36 derslikte 303 öğrencinin okuduğu okulda, her öğrenci için bir de, “Sevap Puan” kartı dağıtılıyor. Müdürlüğünü İbrahim Şanlıer'in yaptığı okulda, 1 ay boyunca en çok sevap kazanan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor