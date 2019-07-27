İstanbul’daki Suriyeliler eyleminde arbede çıktı | Son dakika

Özgür-Der üyeleri Suriyelilerle ilgili İstanbul Valiliği'nin aldığı kayıtlı olmayan kişilerin şehirden çıkartılması kararını protesto etmek için Fatih'e bağlı Saraçhane Parkı'nda toplandı.

ARBEDE YAŞANDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana yerli ve yabancı birçok basın mensubu hazır bulunurken, Suriyeliler ise alınmadı. Özgür-Der üyeleri basın açıklaması yaparken, bir grup Özgür-Der üyelerine tepki gösterince arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

“Türkiye Türk'tür Türk kalacak” sloganları atan gruba Özgür-Der üyeleri müdahale etmeye çalışınca araya polis girdi. Slogan atan grubu alandan çıkaran ekipler, biri kadın iki kişiyi de gözaltına aldı.

Suriyelilere destek için alana gelen grubun kendi arasında da zaman zaman arbede yaşadığı görüldü.