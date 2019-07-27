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İstanbul’daki Suriyeliler eyleminde arbede çıktı | Son dakika

İstanbul'un Fatih ilçesi Saraçhane semtinde toplanan Suriyelilere destek vermek isteyen grubun karşısına çıkan ve "Türkiye Türk’tür Türk kalacak" şeklinde slogan attan grup arasında arbede yaşandı. Açıklamaya tepki gösteren bir grup vatandaş polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Tugay SADAY
17:37 -
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Özgür-Der üyeleri Suriyelilerle ilgili İstanbul Valiliği'nin aldığı kayıtlı olmayan kişilerin şehirden çıkartılması kararını protesto etmek için Fatih'e bağlı Saraçhane Parkı'nda toplandı.

ARBEDE YAŞANDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana yerli ve yabancı birçok basın mensubu hazır bulunurken, Suriyeliler ise alınmadı. Özgür-Der üyeleri basın açıklaması yaparken, bir grup Özgür-Der üyelerine tepki gösterince arbede yaşandı.

Polis arbedeye karışanları gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

“Türkiye Türk'tür Türk kalacak” sloganları atan gruba Özgür-Der üyeleri müdahale etmeye çalışınca araya polis girdi. Slogan atan grubu alandan çıkaran ekipler, biri kadın iki kişiyi de gözaltına aldı.

Polis ‘Türkiye Türktür’ sloganı atan gruba müdahale etti.

Suriyelilere destek için alana gelen grubun kendi arasında da zaman zaman arbede yaşadığı görüldü.

Basın açıklamasını yabancı basın da takip etti.

Portesto düzenleyen derneklere tepki gösterenlere polis müdahalede bulundu ve alandan çıkarttı.

Suriyelilere destek veren grup çeşitli pankartlarla alana geldi.

Son güncelleme: android-time 18:07 27.07.2019
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