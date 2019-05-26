Kadir Suresi’nin anlamı: Kadir Suresi’nin okunuşu ve Türkçe meali…

Kadir Gecesi’nin yaklaşması ile Kadir Suresi merak edilen konuların başında yerini aldı. Haberimizden Kadir Suresi’nin okunuşunu ve Türkçe mealinin bulabilirsiniz. İşte Kadir Suresi’nin anlamı…

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.