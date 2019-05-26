Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kadir Suresi’nin anlamı: Kadir Suresi’nin okunuşu ve Türkçe meali…

Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nden bahsettiği için bu adı almıştır. Kadir Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. 5 ayetten oluşur. Peki Kadir Suresi'nin anlamı nedir? İşte okunuşu ve meali...

13:14 -
Haberler Gündem
Kadir Suresi’nin anlamı: Kadir Suresi’nin okunuşu ve Türkçe meali…

Kadir Gecesi’nin yaklaşması ile Kadir Suresi merak edilen konuların başında yerini aldı. Haberimizden Kadir Suresi’nin okunuşunu ve Türkçe mealinin bulabilirsiniz. İşte Kadir Suresi’nin anlamı…

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

İLGİLİ HABERRamazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more