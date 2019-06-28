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CHP’den Çağlayan çıkarması… Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından açılan dava bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görülüyor. Birçoğu fotoşop olan tweetler yüzünden Kaftancıoğlu, 37. Ağır Ceza Mahkmesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davayı CHP'nin yanı sıra STK'lar, sanat ve hukuk camiası da yakından takip ediyor. Kaftancıoğlu'na destek vermek için İstanbul Adliyesi'ne gelenler arasında dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say da bulunuyor.

09:32 -
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CHP’den Çağlayan çıkarması… Kaftancıoğlu hakim karşısında

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Dün Sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, bugün Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkıyor. Bugün burada sayın Altan Öymen, Fazıl Say, CHP yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, siyasi partilerin, sivil toplumun önemli temsilcileri buradayız. İl başkanımız sayın Kaftancıoğlu asla yalnız yürümeyecek. Kumpas davaları, kurgu davalar bir gün gelir çöker. Akademisyenlerin, Eren Erdem davası, Gezi davası ve daha niceleri bütün bunlar siyasi davalardır. Bu davalar ülkemizin adalete güveni sarsıyor.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 10:01 28.06.2019
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