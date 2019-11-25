Kaftancıoğlu’ndan ‘saray tartışması’ yorumu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

“Saraya çıkan CHP'li iddiası” üzerine başlayan tartışmalara ilişkin soru üzerine Kaftancıoğlu, iktidar yanlısı medyaya tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi;

*CHP İstanbul İl Başkanı olarak işimle yoğunlaşıyorum, işimle ilgileniyorum. Ama size şunu söyleyeyim bu haberle ilgili siyasetçilerden daha çok gazetecilerin bunun üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.

*Bu siyasi bir olaydan ziyade bence bir gazetecilik ayıbıdır. Bence gazetecilerin oturup özellikle havuz medyasındaki gazetecilerin siyaseti ya da CHP'yi tartışmak için fırsat bulmaları yerine bu gazetecilik nasıl oldu da bu hale geldi, nasıl oldu da gazetecilik üzerinden tetikçilik yapılırmış sorusunu gazetecilik yapan sizler aracılığı ile ben kendine gazeteci diyenlere sorulmasını, tartışılmasını isterim.