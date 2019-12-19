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‘İstanbul susuz kalacak’ raporu sümenaltı edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Biçer Karaca, DSİ’nin, “Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı devreden çıkacağına” ilişkin görüşünün Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporuna alınmadığını açıkladı.

Erdoğan SÜZER
06:40 -
Haberler Gündem
‘İstanbul susuz kalacak’ raporu sümenaltı edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Devlet Su İşleri'nin Kanal İstanbul Projesi için sunduğu görüşün ÇED raporunda yer almadığını belgeleriyle ortaya çıkardı. DSİ'nin 03.12.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığı yazıyı TBMM'den kamuoyu ile paylaştı.

Gülizar Biçer Karaca

Karaca “Sümenaltı edilen DSİ Raporu'nda Kanal İstanbul hayata geçerse, Terkos Gölü için 375 milyon metreküp su kaybı öngörülürken, ÇED Raporu'nda bu rakam 30 milyon metreküp. Sazlıdere Barajı'nda yıllık su kaybı DSİ'ye göre 52 milyon metreküp ÇED Raporu'nda 2,7 milyon. Kanal İstanbul hayata geçerse 70 milyon metreküp, kötü senaryoda ise 427 milyon metreküp su kaybı olacak. Bu, her 3 İstanbulludan 1'i susuz kalacak demek” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP istanbul TBMM
Son güncelleme: 06:27 19.12.2019
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