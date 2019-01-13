Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kazazedeye yardıma gidenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsüne yardım etmek isteyenlere otomobilin  çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 

android-time 08:30
Haberler Gündem
Kazazedeye yardıma gidenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsüne yardım etmek isteyenlere otomobilin  çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 

Özgür Özdemir’in kullandığı 42 BVE 22 plakalı kamyonet, merkez  Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde, sürücünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görüp yaralanan kamyonet sürücüsüne yardıma koşan Adem Ersoy,  Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı’ya, Salih G. idaresindeki 42  DLN 35 plakalı otomobil çarptı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Konya’daki farklı  hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı hayatını  kaybetti.

Tedavileri süren Adem Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve kamyonet sürücüsü  Özgür Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih G’nin alkollü olduğu olduğu  belirtildi.

AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar