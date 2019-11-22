Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı’nda 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Enkaz edebiyatının arkasını sığınmak ben görevimi yapamıyorum algısı ortaya çıkar. İsraf haramdır diyoruz. 82 milyon da israf haramdır diyor. Ama siz israftan da özellikle kaçınarak bir belediyenin hakkıyla hukukuyla adaletle nasıl yönetileceğini bütün ülkeye gösterdiniz. Bu açıdan da hepinize teşekkür ediyorum. Güveni tetikleyen ana unsur israftan ve şatafattan kaçınmaktır. Bunlardan kaçındığınızda sokakta rahat yürüyeceksiniz.

İki örnek vereceğim, İstanbul ve Ankara belediyelerimiz yalnızca 7 ayda bütçe fazlası verdi. 25 yıl içinde yapılan israfı düşünün. Harcanan paraları düşünün. Bir başkent başkent kimliğinden uzaklaştırıldı, bir kasabaya dönüştü neredeyse. Yüksek binaların olması oranın başkent olduğu anlamına gelmez. Orada siz vatandaşla güven içinde bir yönetim yapıyor musunuz? Ankara’nın kültürünü bütün dünyaya tanıtıyor musunuz? Tanımıyorsanız olmaz. Biz bunu yapıyoruz. Seçimlerden sonra 820 bin lira borç ödendi, 600 bin lira da tasarruf yapıldı. O sebepten sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz mücadele bu ülkenin her insanına helal olsun dedirtecek. Size bir teşekkürüm daha var; şeffaflık.

Belediye meclis toplantılarını canlı yapıyorsunuz. Düne kadar saydamlık denen bir kavram yoktu. Onların belediyelerinden bu yanıtı alamıyoruz ama bizim belediyelerimiz şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyorlar. Bu da bir ilktir.

Bin liranın emekli aylığı alan var mı yok mu tartışması çıktı. Rakam verdim, 847 bin 643 kişi. Dediler ki böyle bir şey yok. Bakın değerli arkadaşlarım, bu sosyal güvenlik kurumunun Eylül 2019 tarihli tablosu. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar.