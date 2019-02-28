Kılıçdaroğlu’ndan CHP’lilere uyarı: Asla ve asla cevap vermeyin

Yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Batman’na giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ikinci durağı olan Bursa’da STK, esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Bursa’nın değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel belediye başkan adayımız kırsal ile belediye arasındaki ilişkiler söz etti. Bizim büyükşehir belediyelerimizin olduğu yerde kırsal ile kent arasında son derece ciddi tutarlı bir ilişki kurulmuştur.

Bursa’nın bir kimliği, tarihsel dokusu var. Kimliği kalmadı artık. Sadece tarım alanında hizmet etmek değil, bir kentte yaşamanın farklı özellikleri vardır. Vatandaşlar pazar günü aileleriyle birlikte kahvaltı yapmak isterler, parka çıkmak isterler, sinemaya gitmek isterler… Bütün bunları yapacak olan o kentin belediye başkanıdır. Belediye Başkanının kentte birliği sağlaması lazım. Belediye başkanı bunu yaptığı zaman o kentte birlik, huzur olur.

YOKSUL SEMTLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Sadece pozitif ayrımcılığı yoksul semtlere yapacağız. Oradaki hayat standartını da Nilüfer’de yaşayanların hayat standartına çekeceğiz. İşsizlik, Türkiye’nin en temel sorunlarından birisidir. İstanbul’da Ekrem Bey dedi ki, “istihdam yaratacağız.” “Belediye’nin görevi değil” dediler.

Biz de yaratacağız dediler, devleti yönetirken istihdam yaratamadın, Ekrem Bey dediği için yaratacağız dediler. Biz sonuca bakarız, o sözlere karnımız yok. İstihdam yaratmaya yoksullardan başlayacağız. Biz açlıkla da mücadele edeceğiz. Açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı. Yoksul ailelerde doğalgaz ücretinin, elektrik ücretinin belli bir miktarını belediye karşılayacak.

Kestel’in çevresi çok güzel, köyleri cennet gibi. Dolayısıyla o cennet gibi köylerde yaşayan yurttaşlarımızın pek çok sorunu var. El ele gelip o sorunları çözeceğiz. İş aramak için kente gelmemesi gerekiyor, onlar üretecek, belediye satın alacak, şehre gelmeye gerek kalmayacak.

ASLA CEVAP VERMEYİN

Asla ve asla kışkırtıcı sözlere cevap vermeyin. Kaybedeceklerini anladılar her tarafa saldırıyorlar. Tarihe saldırıyorlar, bize saldırıyorlar, Bahriye Üçok’a, Uğur Mumcuya saldırıyorlar. Nasıl yaparız da CHP’lileri sokağa çekeriz derdindeler. Bunlara asla cevap vermeyin. Bunların hiçbirini görmeyin, duymayın! Tek hedefimiz var; Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek.

17 yıldır bu memleketi yönetiyorlar, dile kolay… 17 yılın sonunda 80 milyonu soğan kuyruğuna sokuyorlarsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Belediyeleri 17 yıldır yönetiyorsunuz. 17 yıldır naptınız? 5 yıl içinde göreceksiniz Bursa başka bir Bursa olacak!