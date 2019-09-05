Kılıçdaroğlu: Sırtı kalınlara karşıyım

Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

“Burada bir kömür santrali yapmak istediler. Emin olun bir süre sonra yeniden gündeme gelebilir buna izin vermeyin. Bereketli topraklar kömür tozları ile mahvolmasın. Buraya kömür santrali yapılırsa en büyük zararı çiftçiler görür. Çiftçi alın teri döken kişidir, eli bereketlidir kazanmak ister.

Çiftçinin alın terinin karşılığı neden ödenmedi? Bir tarım kanunu var. Derki Türkiye’de milli gelirin yüzde 1’i oranında destek verilir. Kanun çıktığından bu yana çiftçiye verilmedi. Her Alpulu belediyede 5 bin TL borç sahibi.

Bütçenin durumu parlak değil, Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını? Sıradan vatandaş ödüyor. işinden olan ödüyor, sizler ödüyorsunuz. Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Bu ülkede işçi kazanmayacak mı, esnaf kazanmayacak mı? Sırtı kalınlara karşıyım. Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın terinden yanayım. Yeni siyasetimizin ana omurgası da budur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir çocuk yatağa aç giriyorsa Saray’dakilerin uyumaması lazım. İşsiz olan sadece CHP’liler değil her partiden işsiz var. Aileler boğazından kesiyorlar çocuklarımız okusun diye. Saray’dakilerin çocukları işsiz mi, hayır hepsinin çocuklarının durumu çok iyi. Benim siyasetten şahsen beklediğim hiçbir şey yok.

O nedenle yeni bir siyaset. Siyasette yeni bir sayfa açtık, kavga istemiyoruz. Türkiye ateş çemberi içinde kavga eden bir yönetim istemiyoruz.”