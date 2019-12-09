Kılıçdaroğlu Meclis’te konuşuyor!

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Buraya gelip bütçeyi sunan bir devlet memuru. Arkasında millet yok. Bu sizin vicdanınıza sığıyor. Hani biz demokrasi, Milli irade diyorduk. Buraya Recep Tayyip Erdoğan’ın gelip sunması lazım ama kendisi burada yok bir memur çıkıp sunum yapıyor. Sizler vicdan sahibiyseniz buna dur demelisiniz. Bu bütçe 82 milyonun bütçesi.

Sistem değişti. Eski’den Cumhurbaşkanı yurtdışına gittiğinde yerine Meclis Başkanı geçerdi, şimdi de yerine bir memur bakıyor. Hani Milli irade nerede?

AYRINTILAR GELİYOR…