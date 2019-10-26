Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nı sabah saatlerinde İstanbulluların kullanımına açtıktan sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ev sahipliğini yaptığı Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmasına, belediye başkanlarına söylediği “Hiç ayrım yapmadan, herkese eşit davranacaksınız” sözünü hatırlatarak şöyle devam etti:

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“Kendi paranızı harcamıyorsunuz. Harcadığınız para milletin ödediği para. Dolayısıyla, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu anlatmamın sebebi; yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış. Halka saygılı, hesap veren, hesap verirken de verdiği hesap dolayısıyla onur duyan, halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Bizim yeni anlayışımız budur.”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kendisine, parkın yapıldığı yerle ilgili, “Başkanım, en az oy aldığımız yere parkı yaptık” dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “İyi yapmışsın, iyi ki ilk parkı orada açmışsın, dedim. Çünkü, herkes bilmeli ve görmeli ki; hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz” dedi.

KIZIMA YA DA DAMADIMA İSTEMİYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, birlikte daha çok güzel işlere imza atacaklarını belirterek, “Enerjimiz yüksek. Bir de gençliğimiz var. Ama daha önemlisi, bizimle omuz omuza bu süreçte, bize katkı sunacak 16 milyon hemşerimiz var” dedi. Haydarpaşa ve Sirkeci gar ihalesinden İBB'nin elenmesine tepkisini sürdüren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Oğluma, kızıma ya da damadıma da istemiyorum. Biz bunu 16 milyon insana istiyoruz. Halka ait olan her yeri halka açmalısınız. Belediye başkanımız çok güzel bir şeye temas etti. Bu güzel alanı Kartal halkına emanet eden kıymetli eli öpülesi bir hanımefendiye teşekkür etti. Çünkü, o hanımefendiye burayı meydan, park ve kültür merkezi olması için bağışlamış. Belediye başkanımız da gereğini yaptı. Buraya başka bir bina dikmedi. Halkın talebini gözeterek, vatandaşın da devletine güvenerek emanet ettiği varlığın gereğini yaptı. Biz de tam da onun için Haydarpaşa'yı ve Sirkeci'yi İstanbul için istiyoruz. Benim bu günlerde anlattığım hususun şahsi bir talebi yok. Oğluma, kızıma ya da damadıma da istemiyorum. Biz bunu 16 milyon insana istiyoruz. Sonuna kadar da bu talebimizi yineleyeceğiz. Yanlış yola çıkılmıştır bu yanlış yoldan dönmeleri için burada uyarımı bir kez daha yineliyorum. Bir kez daha sayın bakanın yanlışından geri dönerek, süreci düzeltmesini umuyorum.”

PARTİ GENEL BAŞKANLARINDAN KATKI SUNMALARINI BEKLİYORUM

Parti genel başkanlarından da bu süreçte destek beklediğini vurgulayan İmamoğlu, “Başta Genel Başkanım olmak üzere, bütün siyasi parti genel başkanlarından -ki Sayın Meral Akşener ve tüm siyasi parti başkanlarından da- bu sürecin düzelmesi için gösterecekleri çaba ile aslında var olan bu tür yerlerin kişiye yandaşa değil de topluma servis edilmesi yönünde bir geleneğin tekrar hayata geçirilmesi için küçük gibi görünen; ama çok büyük olan meseleye katkı sunmalarını bekliyorum. Umut ediyorum ki; halka ait olan bu güzel kentin yine halka en adil şekilde hizmet ve birçok faydayı üreterek dağıtması yönündeki sözü size veriyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardında, protokol sahnede Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış kurdelesini kesti.