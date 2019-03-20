Kılıçdaroğlu’na idam isteyen AKİT muhabirine soruşturma | Son dakika

Mehmet Özmen dün, müze haline getirilen Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde yaptığı canlı yayınlanan programda, bahçede bulunan darağacını göstererek, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var” dedi. Bu kişilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen olduğunu söyleyen Özmen, bu isimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ismini verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özmen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; ‘Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor’ şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

T.C.K. Madde 106: Tehdit Suçu

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

DHA