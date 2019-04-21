Son dakika haberleri | Kılıçdaroğlu’na saldırıda kan donduran ifadeler: Yakın bu evi

Hakkari'de şehit edilen asker Yener Kırıkçı'nın cenazesi Çubuk Akkuzu Mahallesinde törenle uğurlanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Cenazede önce Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan provokatörler, daha sonra da yaşanan arbede de Kılıçdaroğlu'na saldırdı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu’nun etrafını sararak saldırıyı önlemeye çalıştı. Polis, saldırı sonrası, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Saldırgan grup evin etrafını sararken görüntülerde bir kadının “Yakın o evi yakın. Yaksınlar o evi” diye bağırdığı duyuldu.

Büyük tepki çeken bu sözler gündeme oturdu. Kadının kimliği henüz belirlenemezken, sarf edilen sözlerin Sivas Madımak katliamını hatırlatması büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının üzerine kadının kimliğinin belirlenmesi için ardı ardına çağrılar yapıldı.