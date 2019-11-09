Kılıçdaroğlu’ndan 10 Kasım mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında Atatürk’ün devrimci kimliğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

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“‘Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Atatürk’ün ‘Milletin kayıtsız şartsız egemenliği’ anlayışına dayalı devrimci fikirleridir. Biliyor ve inanıyoruz ki demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimiz sayesinde, iktisadi bağımsızlığa ve sosyal devlet anlayışına dayalı üretime, herkes için adalet ülküsüyle işleyen bağımsız yargıya, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren eğitim sistemine, toplumsal huzura ve komşularımızla barış içinde yaşamı öngören akılcı dış politikaya kavuşacağız. Bu bizim, Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm vatanseverlere, cumhuriyetimizin kökleşmesi için yaşamın her alanında fikren ve bedenen mücadele etmiş tüm vatandaşlarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal edişinin 81’inci yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”