Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Yüzüncü yılı Sivas’ta kutladık. Şimdi buradayız.

Bu süreç içerisinde hep beraber görüyoruz ki iyi yönetilen savrulan Türkiye gerçeği var. Hepimize sorumluluklar düşüyor.

82 milyon kişiye, komşularımıza, dünyaya karşı sorumluluklarımız var. Bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Güzel haberler de geliyor. Sevinçlerimizi de üzüntülerimizi paylaşacağız.

DÜNYA İKİNCİSİ OLAN SÜMEYYE BOYACI’YA TEŞEKKÜR

Engelli bir kardeşimiz Sümeyye Boyacı gümüş madalya kazandı. CHP olarak bütün üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bayrağımız göndere çekildi. Onun verdiği katkıyı sıradan bir kişi veremez. Azim ve kararlılıkla sorunu aştı.

12 EYLÜL

Acılar dedik. Birisi de 12 Eylül. Öncesinde ve sonrasında çok kişi hayatını kaybetti. Fidan gibi gençlerimiz birbirlerini öldürdüler. Sonra bunlar hapishanede buluştular. İki taraf da yapılan yanlışları gördü.

TEKİN BİNGÖL’ÜN YENİ KİTABI

Tekin Bingöl, ‘CHP’li olup kaç kişi hayatını kaybetti’ diye bir araştırma yaptı. ‘Canlar Pahasına Özgür Türkiye’ isimli. Bu ilk adım devamının gelmesini isteriz. CHP’liler elit derler ya hep. Anadolu’nun değişik yerlerinde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz onlar.

Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklayan, her insana saygı duyduğumuz bir siyaset anlayışı. Eleştiri yapacağız, bilgiye dayalı bir eleştiri anlayışı.

CHP eleştiriyorsa bir şey olduğunu vatandaş bunu bilmeli. Kimin çıkarı için, bu ülkede yaşayanların çıkarı için. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Aynı vatanda yaşıyorsak niçin bir başkasını ötekileştirelim?

Siyaset felsefemizin özünde yatan budur. İktidar sahipleri bazen belirgin bir şekilde bu ayrımı yapıyorlar. Şehitler 82 milyonun onurudur. Hepimiz şehit yakınlarına sahip çıkıyoruz. Şehitleri ve şehit yakınlarını 15 Temmuz’da ve diğerleri diye ayırt edemezsiniz. Biz bunlara karşı çıktık siz 15 Temmuz’u destekliyorsunuz dediler. Hayır. Şehitler arasında ayrım yapılmasına karşıyız dedik.

DİYARBAKIR’DA EYLEM YAPAN ANNELER

Toplumun gündeminde anneler var. Anne için evladın ne kadar değerli olduğunu ancak anneler bilir. Çocuk hastalandığında anne de hastadır. Hayatı bir anlamda çocuğuna bağlıdır. Kendisinden daha iyi bir yaşam standardı sağlamasını ister. Her çocuk annesinin turnasıdır. Anneler arasında da bir ayrım yapılıyor.

Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri. Nasıl bir ayrım? İkisi de çocuklarını istiyor. Bir anne Diyarbakır’da diyor ki: “Benim evladım geri gelmeyecek, sizin ki inşallah gelir.”