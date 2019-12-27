Kılıçdaroğlu’ndan Sözcü kararına sert tepki

Sözcü'ye attığı manşetler ve yazıları yüzünden yapılan algı operasyonu sonucu açılan davada karar duruşması yapıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay’ın dosyası ayrılırken Sözcü‘nün yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verildi.

Kararı şaşkınlıkla karşılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

*FETÖ ile mücadele ediyorlar. Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile verilmiş bir karardır. Sözcü gazetesinin Türkiye’yi aydınlatmasına, doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Baskı kuruyorlar.

*Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu gazeteciler geçmişlerine bakıldığında işlerinden kovuldular, görevlerinden uzaklaştırıldılar ama ne olursa olsun yollarına ve mücadelelerine devam ettiler. Aynı mücadeleyi aynı kararlığı yine sürdürecekler.

*Beni üzen şudur; Türkiye cumhuriyeti devletinde adaletin olmadığını, demokrasinin olmadığını bu kararla biz bütün dünyaya duyurmuş olduk. Beni üzen bu. Hangi ülke diyecek ki bu karar doğrudur. Hangi vicdan hangi adalet kurumu diyecek ki bu karar doğrudur.

*Gerçekleri yazdığı için medyadan korktuğunuz andan itibaren kaybetmeye başlarsınız. Erdoğan ve çevresi bu sürecin içerisine girmiştir.

*Baskıyla, mahkemeleri, hakimleri elde ederek, hakimlere ‘şuna şu kadar ceza verin, şunu tahliye edin, bunun yurt dışı çıkış yasağını kaldırın diye talimat vererek hukuku sağlayamazsınız, demokrasiyi getiremezsiniz. Türkiye’nin geldiği nokta maalesef budur.

*Davada ‘iddianame çürütüldü’ deniyor. Zaten ortada iddianame yoktu. Neyin iddianamesi? Yalan üzerine iddianame mi olur?

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