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Kırklareli Belediye Başkanı’ndan ‘Kesimoğlu getir götürümü yapar’ diyen gence cevap verdi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence verdiği cevapla gündem oldu. Kesimoğlu, gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" dedi.

07:28 -
Haberler Gündem
Kırklareli Belediye Başkanı’ndan ‘Kesimoğlu getir götürümü yapar’ diyen gence cevap verdi

Kesimoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu’nun paylaşımının altına “Başkana bak, durduk yere Kırklareli’ne bilet aldırcak”, “Nesin sen… Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı” şeklinde yorumlar yaptı

CHP’nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli’nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014’ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor

CHP Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu Twitter
Son güncelleme: 07:37 19.11.2019
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