Kızılay’ın erzakları seçim malzemesi oldu!

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı AKP'li Özkan Alp'in, Kızılay'a ait erzakları kendi adına vatandaşa dağıttığı iddia edildi. Cumhur İttifakı kapsamında partisi tarafından yeniden aday gösterilen 47 yaşındaki Alp'in bu ‘hamlesi’ ilçede tepkilere neden oldu.

KARDEŞİ KIZILAY ŞUBE BAŞKANIYDI

Başkan Alp'in kardeşi Özgür Alp'in önceki dönem Kızılay’ın Eskişehir il yönetiminde olduğu ve erzakları da onun temin ettiği öne sürüldü.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ YARDIM BEKLİYOR

İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Alp, Kızılay'a ait içerisinde; kıyma, kuşbaşı et, makarna, mercimek, salça ve şeker bulunan erzak paketlerini seçim amacıyla ilçede dağıtması tepkilerine neden oldu. Yardım paketlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar başkan Özkan Alp'e tepki gösterdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kızılay Eskişehir Şubesi'nin 16 Şubat'ta gerçekleşen kongresinde yeni yönetim göreve getirilmişti. Kızılay Şube yetkilileri, konuyla ilgili olarak, Kızılay Genel Merkezi'nin 1 Mart tarihinde müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

BAŞKAN YALANLADI

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “İddialar doğru değil, hoş şeyler değil. Her seçim öncesi yapılan karalama kampanyasıdır. Büyükşehir Belediyesi de ilçemizde araçlarla gıda ve kömür dağıtımı yapmaktadır. Kızılay’ın yardımlarını dağıttığım yönündeki iddialar da doğru değil, hoş da değil, yanlış şeyler” şeklinde açıklamada bulundu. Ancak Başkan, Kızılay logolu erzak paketlerinin ‘seçim çantası’na nasıl girdiğine yönelik eleştiriler hakkında ise yanıt vermedi.

CHP’Lİ VEKİL MECLİS’E TAŞIDI

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Süllü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara yer verdi;

1-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini nasıl elde etmiştir?

2-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini dağıtım iznini kimden almıştır? Bu olay ile ilgili Kızılay Eskişehir Şubesinhakkında idari işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?