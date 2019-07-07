Komisyoncu intiharı için iddia: Sebebi tanzim satışlardır’

Canına kıyan meslektaşı Yaşar Çalışkan'ın yaptığı işin, Demre Hali'nden mal alıp, İstanbul Hali'ne satmak olduğunu belirten Başkan Fahri Duran “İstanbul'daki toptancı, tanzim satışla rekabet ederken, Yaşar Çalışkan'ın buradan aldığı fiyatın da altına yazdı. Yaşar Çalışkan, ‘benim bu kadar alacağım var’ diyerek oraya vardığında ise alacağı çıkmadı. Bu sefer komisyoncu mağdur oldu. Sonra intihar etti. Geriye de bir yığın borcu kaldı. Bir kısım medyanın, “Aracılar şunu kazandı, komisyoncular bunu kazandı” diye hedef göstermenin alemi nedir? Ben oda başkanı olarak arkadaşımızın düştüğü durumdan dolayı çok üzgünüm. Sebze sektöründe bazı medyanın bahsettiği gibi olağanüstü bir rant oranı yoktur. Keşke bu tür örnekler yaşamadan önce insanların üzerine çok fazla gidilmeden, tanzim satışlar gibi girişimler yapılmasaydı. O zaman sektör düzelebilirdi. Yarın itibarıyla, bizim ilçemizde aynı pozisyonda gelebilecek insanlar var. Çocuklar anasız-babasız kalacak. Bunların üniversite, lise çağlarında kızları var. Yaşar Çalışkan arkadaşımızın intihar ettiği sırada eğitim gören kızı vardı. Bu kadar acı olayı kimsenin kimseye yaşatmaya hakkı yok.” diye konuştu.

“DEVLETİN REKABETÇİ OLMASI BİZLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Duran sözlerini şöyle sürdürdü “Arkadaşımızın Demre Hali'ne, Demre'deki bankalara 2 milyon lira borcu vardı. İstanbul'daki toptancılara 1 milyon alacağı için gittiğinde, alacağı 600 bin çıkıyor. Karşıdaki adam, ‘Biz mallardan komisyon aldık, komisyona sattık ondan dolayı senin alacağın budur’ diyerek hesap çıkartıyorlar. Sektör öyle bir duruma geldi ki kışın devletin rekabetçi olması bizleri olumsuz şekilde etkiledi. Devletin buradan aldığı 7 liralık bir malı, karşı tarafa 5 liraya satması büyükşehirlerdeki market ve pazarcıları, toptancıları da çok olumsuz etkiledi. Zamanla kepenk kapatmalar yaşandı. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Yaşar Çalışkan arkadaşımızın psikolojisi de bunu kaldıramadı. Bazıları tedavi görecek, kimileri dükkan kapatacak, bazıları da arsızlık yapıp yurtdışına kaçacak”