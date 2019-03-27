Kürsüdeki hakim FETÖ imamı çıktı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül tarafından hazırlanan iddianamede, Astsubay Yılmaz'ın 2 ayrı sabit hattan 29 kez ardışık ve periyodik olarak arandığının tespit edildiği kaydedildi. İtirafçı olan Yılmaz, örgüt içindeki kod isminin “Selim” olduğunu söyledi. Yılmaz, liseyi bitirdikten sonra kendisiyle ‘'İbrahim'' kod adlı örgüt imamının ilgilendiğini, bu kişinin kendisini askeri okula yönlendirdiğini anlattı.

Yılmaz, süreç içerisinde görüştüğü FETÖ mensuplarını da sorgusu sırasında fotoğraflarından teşhis etti. Yılmaz'ın teşhis işlemiyle, kendisini askeri okullara yönlendirdiğini söylediği “İbrahim” kod adlı kişinin ise, halen Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye olarak görev yapan hakim M. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine savcılık, HSK'ya hakim M. hakkında suç duyurusunda bulundu. HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılan hakim halen Ankara Adliyesi'nde görev yapmaya devam ediyor.