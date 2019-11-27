KYK kredi borçları silenecek mi? Bakan Albayrak’dan dikkat çeken açıklama!

Üniversiteyi bitirdikten iki yıl sonra geri ödemesi yapılması zorunlu olan ancak üniversite mezunlarının ödemekte güçlük çektiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları yeniden TBMM’nin gündemine gelmişti.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği kredi borçlarıyla ilgili “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi. Konu ile ilgili açıklamalar geldikçe sozcu.com.tr’de olacak.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, üniversite öğrencilerini mezun olduktan sonra kara kara düşündüren öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklifte, “Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir” denildi.