Lüks araçlar iki seçim arasında kiralandıkları şirketlere iade edilmiş

Yenikapı'da günlerce sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki ihtiyaç fazlası araçlarla ilgili sorulan “Lüks makam araçları nerede” sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 524 lüks aracın 2 seçim arasında iade edildiği belirlendi. Bu araçların 104'ü lüks araç kategorisinde yer alıyor.Değeri ortalama 250 bin lirayı bulan Audi A6 marka arabalardan Volkswagen Passat marka arabalara kadar onlarca araç kiralanmış. İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu araçların maliyetini tek tek hesaplayıp kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; İBB'ye bağlı kuruluşlar İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olarak nitelendirilen 730 araç geçen günlerde Yenikapı Miting alanında sergilendi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yaptığı açıklamada, “İBB'ye bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49.5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Erkut yapılan incelemeler neticesinde nisan, mayıs ve haziran ayları arasında 517 aracın, kiralandığı şirketlere iade edildiğini Yenikapı'da açıklamıştı. Erkut, Yenikapı'da sergilendikten sonra iade edilecek 730 araçla birlikte toplam 1247 aracın sistemden çıktığını duyurmuştu. Günlerce süren tartışmalarda AKP'liler sergilenen araçların hizmet araçlarını olduğunu, aralarında lüks makam araçlarının bulunmadığını söylemişti.

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524 araç arasında lüks araç kategorisine giren 31 tane Opel Insignia, 15 tane Skoda SüperB, 37 tane Volkswagen Passat ve 18 tane de Caravelle 8+1 marka araç var. Bu araçların çoğunlukla mayıs ayında iade edildiği görülüyor.

Arabaların modelleri 2015 ile 2018 yılı arasında değişiyor. Volkswagen Passat marka arabaların bir kısmı 2018 model. Listede bu lüks araçların dışında 175 tane Renaolt Clio Sport, 57 tane ise Renault Megane gibi başka markalardan araçlar da var.

Balyalı “1717 makam aracını biz uydurmadık. İBB'nin bir önceki yönetimi tarafından hazırlanan 2019 yılı performans programından aldık bu veriyi. 31 Mart-23 Haziran seçimleri arasında 524 araç iade edilmiş. Sergilenen araçları beğenmeyip lüks makam aracı arayanlar 2 seçim arası iade edilen bu araçlara bakabilir. Bu araçların kimler tarafından kullanıldığını araştıracağız. Maliyetlerini hesaplayacağız. İstanbul halkının parası nasıl lüks araç kiralamalarıyla çarçur edilmiş ortaya çıkaracağız” dedi.