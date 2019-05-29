Mazbatayı bekletirken sözleşme imzaladılar

Katıldığı bir iftar programında yaptığı, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına ‘en çok Yunan medyasının sevindiği' konuşması ile tepki çeken Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi'nin AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Esenler İlçesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi mazbatası 17 Nisan tarihinde verildi. İmamoğlu'nun mazbatasını almadığı ve Mevlüt Uysal'ın başkanlığı sürdürdüğü 8 Nisan 2019'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler'e yapılacak Spor Külliyesi için sözleşme imzaladı.

HERKES SPORLA BULUŞACAK

Başkan değişmeden hemen önce yapılan sözleşmeye 25 milyon 480 bin TL ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Esenler İlçesi Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı için yerel seçimlerden 1 ay önce ihaleye çıkmıştı. İhaleye 6 teklif gelmiş, ihaleyi Ermit Mühendislik İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş. almıştı. 25 milyon 480 bin TL'lik ihalenin sözleşmesi ise yerel seçimlerin hemen ardından 8 Nisan tarihinde imzalandı. Esenler'de herkesi sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “İstiyoruz ki her yaştan vatandaşımız bol bol spor yapsın, sağlıklı ve zinde nesiller yetişsin” diye konuşmuştu. Kemer Mahallesi'nde, toplam 251 bin metrekarelik alanda açılacak Spor Külliyesi'nin içinde futbol takımlarının antrenmanlarını yapabilecekleri 13 adet futbol sahası, 5 bin 339 seyirci kapasiteli Esenler Stadyumu, ve 278 araçlık otoparkın yapılması planlanıyor.