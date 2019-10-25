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Meclis’te gergin anlar… Ağbaba’nın konuşması olay yarattı

CHP'li Veli Ağbaba'nın konuşması önce Meclis'i ardından sosyal medyayı salladı.

16:54 -
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ağbaba, konuşmasında “Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin…” dedikten sonra Genel Kurul’da bulunan milletvekillerinden “Amin” sesi yükseldi.

Ağbaba, “Amin demeye devam edin” dedikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Tacizci, tecavüzcü, MİT’in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarların da Allah belasını versin”

Ağbaba’nın bu sözlerinin ardından milletvekillerinden bir uğultu yükseldi. Bazı vekillerin Ağbaba’nın sözlerine tepki gösterdi.

CHP Malatya Meclis TBMM TRT Veli Ağbaba
Son güncelleme: 17:07 25.10.2019
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