Meclis’te ‘Haydarpaşa ve Sirkeci Garı İhalesi’ tartışması!

Genel Kurulda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi, ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmelere geçildi. Teklifin birinci bölümündeki maddeler üzerinde görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul’daki Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ihalesinin şaibeli olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bu konuda son kararı yargının vereceğini belirtti. Akbaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ihaleyi, daha yüksek teklif sunan şirkete verdiğini ifade etti.

“OYLAR BANA VERİLDİĞİNDE MİLLİ, VERİLMEDİĞİNDE KİRLİ İRADE”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Karşımızdaki anlayış ‘Oylar bana verildiğinde milli irade, verilmediğinde kirli irade.’ diyor” ifadelerini kullandı. “İstanbullu seçmenin yerel seçimlerde iktidara demokrasi tokadı attığını” ileri süren Özel, “Bu anlayış, emlak vergileri belediyeye giderken, lüks konut vergisi diye vergi alıp onu genel bütçeye koyuyor ki İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri CHP’nin elinde diye… Hizmet etme imkanları ortadan kalksın” sözlerini sarf etti.

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“SALTANAT DÜZENİ ÜZERİNDEN YENMEYE ÇALIŞIYOR”

Hükümetin, Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını engelleyerek İstanbullu’ya hizmet edilmesini de önlediğini dile getiren Özel, “Fransa, İngiltere’de şehirleriyle özdeşleşmiş binaları, meydanları o belediyelere mi veriyorlar, yoksa Macron’un, İngiltere’yi yöneten başbakanın çocuğunun vakfına mı veriyorlar?” sorusunu yöneltti. “İmamoğlu’nu seçimlerde yenemeyen iktidarın, saltanat düzeni üzerinden yenmeye çalıştığını” ileri süren Özel, söz konusu ihalenin bir sonraki aşamasında açık artırmanın yapılacağını ancak Kültür AŞ’nin ilk aşamada elendiğini iddia etti.

Grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında AKP ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın araya girmesi üzerine tartışma sona erdi. AA