Meclis’te RAP konseri verilsin

Rap sanatçıları Ceza ve Mercan Dede'nin TBMM’ye davet edilmesini isteyen İslam, “600 Milletvekili dinlesin. Çünkü onlar ‘Şu koskoca âlemde yalnız bir kulum. İrfan gönül almaktır seferin bitmeden' diyor. İşte bu yüzden bu insanları çok seviyorum” dedi. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da İslam'ın talebinin yerine gelmesi için çalışacağını açıkladı.

600 VEKİL DİNLESİN

İslam, yaptığı açıklamada, “Hem Cumhurbaşkanının hem sizlerin hem de YSK'nın elinden mühür alındı. Mührü aldı ve kendisi bastı, İmamoğlu'nun Başkanlığını onayladı. Cezanızı millet kesti” dedi ve şunları söyledi:

“Ceza deyince aklıma rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede geldi. ‘800’ adlı çok güzel bir parçaları var. Sufi müzik ile rap’in birleştiği bir kombinasyon. Ben, rap sanatçısı Ceza ve Mercan Dede'nin Meclis’e davet edilmesini istirham ediyorum, 600 vekil de onları dinlesin. İlmin ve sanatın ayağına gidilir, ilim ve sanat ayağa çağrılmaz ama en azından güvenlik endişesini anlatırsak belki gelip, lütfedip burada hepimize bir konser verirler. ‘Şu koskoca âlemde yalnız bir kulum. İrfan gönül almaktır seferin bitmeden’ diyorlar. İşte bu yüzden bu insanları çok seviyorum.”