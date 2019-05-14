Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kıyılarda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık