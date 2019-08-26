Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak yağışa karşı önleminizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS’A KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre Sivas il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde (Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli, Ulaş, Hafik, Doğanşar, Zara, Suşehri, Koyulhisar) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 3 saat süresince yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık