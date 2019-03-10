Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yurtta hava ısındı ancak o tarihte yeniden soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

ÇORUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık