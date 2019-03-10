Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yurtta hava ısındı ancak o tarihte yeniden soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu
ÇORUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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