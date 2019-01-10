Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İstanbullular kuvvetli yağmura dikkat!

Meteoroloji'den son dakika İstanbul, Yalova ve Bursa için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara bölgesinin batısında devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cuma günü İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskınlı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara’da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz’in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara’da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz’in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 16°C

Çok bulutlu, güney kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KIRKLARELI 8°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar haricinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kıyı kesimlerde fırtına (80-100 km/saat), iç kesimlerde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 4°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MANISA 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MUĞLA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURDUR 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HATAY 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY 3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

ANKARA -2°C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

CANKIRI -6°C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKISEHIR 2°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BARTIN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN -2°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ -7°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -20°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -21°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ -15°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP -1°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT -4°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu