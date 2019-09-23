MHP’li başkandan yabancı isimli işyerine ruhsat yok

Kentin bir çok yerinde yabancı isimler verilen iş yerlerinin bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bundan sonda açılacak iş yerlerine Türkçe isimler konulmasını istedi. Başkan Sarı, yabancı isim koyan iş yerlerine belediye olarak ruhsat vermeyeceklerini söyledi.

“TÜRKÇE’DEN UTANAN BU MİLLETİN PARASINI ALAMAZ”

İş yerlerine yabancı isim koyma sorununun sadece Amasya’nın değil bütün Türkiye’nin sorunu olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu şehirde yabancı isim taşıyan kurum ve kuruluşlara, kafe, kafeterya, fırın, bakkal, ayakkabıcı, kunduracıdır, ruhsat verilmesini yasaklıyorum. Herkes öz benliğini korumak zorunda. Eğer Türkçe’den utanıyorsa, Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk Milleti’nin parasını almaya hakkı yoktur diye düşünüyorum. Mehmet Sarı olarak o fırsatı vermeyeceğimi beyan ediyorum” diye konuştu.