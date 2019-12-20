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MHP’li belediyeye AKP haczi!

Düzce’nin MHP’li Akçakoca Belediyesi’ne AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi. AKP'li Cüneyt Yemenici döneminden kalma 120 milyon lira borcu bulunan belediyede Başkan Okan Yanmaz’ın makam aracı icra nedeniyle bağlanarak yediemin otoparkına kaldırıldı.

Uğur ENÇ
10:25 -
Haberler Gündem
MHP’li belediyeye AKP haczi!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevi 120 milyon lira borçla AKP'li başkan Cüneyt Yemenici'den devralan MHP'li Başkan Okan Yanmaz'ın makam aracı borçlar nedeniyle haczedildi. Başkan Yanmaz'ın makam aracı yediemin otoparkına çekildi.

MHP'li Başkan Okan Yanmaz.

İCRAYI REKLAM FİRMASI BAŞLATTI

Ankara merkezli bir reklam firmasının belediyeden 182 bin liralık alacağı nedeniyle başlattığı belirtilen icra işlemi nedeniyle Başkan Okan Yanmaz'ın kullandığı makam aracı haczedildi. Reklam firmasının başta bez pazar çantası olmak üzere Akçakoca Belediyesi'ne AKP döneminde pek çok promosyon ürünü temin ettiği öğrenildi.

AKP'li eski başkan Cüneyt Yemenici

BAŞKAN YORUM YAPMADI

Başkan Okan Yanmaz, haciz işlemiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken başkanın makam aracının haczedilmesi ilçede büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Yanmaz'ın kendi aracı makam aracı olarak kullanacağı bildirildi.

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Son güncelleme: 11:10 20.12.2019
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