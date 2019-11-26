MHP’li Yıldız: Bilirkişiler niteliksiz

MHP’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, adalet sisteminin aksayan yönlerini dile getirdi ve ”Niteliksiz bilirkişiler, düzenlenen raporlarda hak kaybı ve mağduriyetlere neden oluyor. Kendilerini âdeta hâkim yerine koyuyor. Hâkimler de, bilirkişi raporlarının yalnızca sonuç kısmıyla hüküm kuruyor. Hâlbuki hâkim, bilirkişi raporlarında saptanan bulguların dosyadaki bilgi ve belgelerle örtüşüp örtüşmediğini denetlemelidir” dedi. Yıldız’ın bu sözleri SÖZCÜ davasının taraflı ve listede dahi olmayan bilirkişisini hatırlattı.

Yıldız, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, şu konulara değindi:

SAVCILAR ETKİN DEĞİL

Cumhuriyet savcılarının etkin bir soruşturma yapmadıkları gözlenmektedir. Çoğu kez maddi gerçeğin araştırılması ve adli yargılama için delil toplamadan iddianame düzenlenmesi ve kovuşturma aşamasında geçen sürede delillerin bir kısmı kaybolmaktadır. Büyükşehirlerde bile 23-24 yaşında hakimler de vardır.

VATANDAŞ DERTLİ

Uygulamada bazı dosyalar yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay arasında gidip geliyor ve hüküm kurulması gecikiyor. Hedef süre konusu da uygulamada çok işlemiyor. Tek davacı ve tek davalı olan bir hukuk davasının bile 3-4 yıl devam etmesi ve adaletin geç tecellisi başlı başına adaletsizliktir, vatandaş bu konuda âdeta canından bezmektedir.

FETÖ’CÜ HAKİMLER

Adalet sistemine yerleşmiş FETÖ çetesi yıllardır kararlar vermiş, bu kararlar yeniden denetleme yapılmadan infaz edilmeye devam edilmektedir. Eğer bir karar ağır ceza heyetince verildiyse ve en az 2 FETÖ'cü hâkimin imzası varsa, tek kişilik yargılamada ise bir FETÖ'cü hâkimin imzası varsa bu otomatik olarak yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalıdır.

CEZAEVLERİ

Cezaevlerinde insan haklarına aykırı ihlaller olduğu ve cezaevlerinin düzeltilmesini bekliyoruz. Tutuklu ve hükümlülerin barındığı cezaevlerini insan haklarına ve insan haysiyetine uygun imkânlar dâhilinde yapmamız gerekir. 10 kişilik koğuşta 30 kişinin kaldığı, nöbetleşe uyunduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kapasitenin çok üstünde tutuklu ve hükümlü vardır.