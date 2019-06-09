Moderatörlüğe Cüneyt Özdemir talip oldu

Uğur Dündar, İmamoğlu ile Yıldırım’ın bir araya geleceği ortak yayına moderatörlük yapmayacağını açıkladı.Gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar’ın moderatörlük yapmayacağını açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

Ben topa girmek istemedim ama Sayın @ugurdundarsozcu çekildiğine göre eğer bana çağrı olursa @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu arasındaki tarihi zirveyi yönetmek isterim elbette… Ne dersiniz?

Eğer destekliyorsanız #tarihizirveyicüneytözdemiryönetsin arkasına da muhakkak @BA_Yildirim ve @ekrem_imamoglu ‘nu eklemeyi unutmayalım…