Muğla Belediyesi: Belediyemizde çift maaş alan kimse yok

Muğla'da bazı yerel ve ulusal basında, ‘Her müdüre birden fazla makam' ve ‘CHP'li belediyelerde skandal' başlıklarıyla yapılan haberlerle ilgili Muğla Belediyesi'nden açıklama geldi. Yazılı açıklamada, “Haberler asılsızdır, ispata davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ulusal ve yerel medyanın bazı basın yayın organlarında organizasyon şeması hakkında olumsuz haberler yapılmış vatandaşlarımızın doğru bilgilenmesi için bu asılsız iddialara cevap verme ihtiyacı duyulmuştur. Muğla Büyükşehir Belediyesi WEB sayfasında yayınlanan, organizasyon şeması üzerinden Büyükşehir Belediyemizi eleştirmek isteyen bazı basın yayın organları birden fazla görev ve sorumluluğu bulunan personelimizin bu görevlerin hepsinden maaş aldığı iddiasını haber metinlerine taşımışlardır” denildi.

“ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Haberler ile algı oluşturulmaya çalışıldığının anlatıldığı açıklamada, “Genel sekreter, genel sekreter vekili, daire başkanı, daire başkanı vekili, şube müdürü, şube müdür vekili gibi farklı birimler ve görevlerde değerli isimlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına hizmet vermektedir. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle oluşturulmaya çalışılan algı birden fazla görev alan isimlerin hepsinden ayrı ayrı maaş aldıkları yönündedir” ifadeleri kullanıldı.

“MECLİS TOPLANTISINI CANLI YAYINLAYAN İLK BELEDİYEYİZ”

Açıklamada Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının herhangi bir ek ücret almadıklarının altı çizilerek, “Türkiye'de şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir belediyecilik anlayışı ile Büyükşehir Meclis görüntülerini canlı yayınlayan ilk belediyelerden olan, her yıl düzenli olarak müfettişleri ağırlayan belediyemiz vatandaşlarımızdan aldığı güç ve destekle sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet üretmeye devam edecek” sözlerine yer verildi.